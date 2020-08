Serie A 2020-2021: si comincia il 19 settembre

Di Redazione CalcioBlog lunedì 3 agosto 2020

La Lega di Serie A ha comunicato le date ufficiali della stagione 2020-2021

La Serie A 2020-2021 prenderà il via il prossimo 19 settembre, anziché il 12, come inizialmente previsto. La formula del campionato rimane quella tradizionale, insomma, niente playoff né playout, secondo quanto comunicato oggi dalla Lega Calcio di Serie A. ridotta la sosta natalizia, con le squadre del massimo campionato nostrano che si fermeranno dal 23 dicembre al 3 gennaio. L’ultima giornata, invece, si disputerà il 23 maggio 2021, in modo da dare il tempo alle nazionali di preparare gli Europei.

Anche in questo caso, i club di Serie A si erano sostanzialmente divisi in due fazioni: da una parte c’erano Juventus, Lazio, Milan e Atalanta che avrebbero preferito cominciare il 12 settembre, a ridosso delle gare delle nazionali, mentre tutte le altre società chiedevano di cominciare il 19 settembre, magari disputando un turno anche nelle feste natalizie. La Figc ha già accolto la decisione finale della Lega Serie A.