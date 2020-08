Siviglia-Roma 2-0: giallorossi fuori dall'Europa League - Fonseca: "Colpa mia"

Di Redazione CalcioBlog giovedì 6 agosto 2020

Siviglia-Roma 2-0: i giallorossi salutano l'Europa League, il tecnico Paulo Fonseca si assume le responsabilità al termine della gara

Siviglia-Roma 2-0. La Roma viene eliminata agli ottavi di Europa League dopo la sconfitta rimediata sul campo di Duisburg contro il Siviglia di Julen Lopetegui. Primo tempo senza storia con gli spagnoli che si portano in vantaggio al 22’ con Reguillon e poi raddoppiano al 44’ con En-Nesyri. La reazione dei giallorossi nella ripresa non è quella che ci si aspetterebbe e la gara conclude con una sola occasione nitida da gol per la squadra della capitale. Nel recupero perde la testa Mancini, che viene espulso per una gomitata da dietro ad un avversario.

Deludente la prova di Zaniolo, al termine della partita il tecnico Paulo Fonseca si è assunto tutte le responsabilità della disfatta: "Sono deluso - dichiara - abbiamo meritato di perdere. Il Siviglia in questo momento è una squadra migliore, ha giocato molto meglio e dobbiamo accettare la loro superiorità. Abbiamo dato tutto, ma è stata una partita dura. È difficile trovare una spiegazione per questa partita, sicuramente sono io il primo responsabile". Dopo la mancata qualificazione in Champions League, un'altra delusione per la Roma che è stata appena ceduta da Pallotta a Friedkin.

Siviglia-Roma 2-0 | Tabellino

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Fernando, Jordan; Ocampos (50' st Vazquez), En-Nesyri (48' st De Jong), Suso (24' st Munir). A disposizione: Vaclìk, Sanchez, Sergi Gomez, Escudero, Oliver Torres, Mena, José Alonso, Genaro, Perez Rico. Allenatore: Lopetegui

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibañez, Kolarov (32' st Villar); Bruno Peres, Diawara (14' st Pérez), Cristante, Spinazzola; Zaniolo (13' st Pellegrini), Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: Cardinali, Mirante, Perotti, Ünder, Santon, Kalinic, Fazio, Calafiori, Kluivert. Allenatore: Fonseca

ARBITRO: Kuipers (Ola)

MARCATORI: 22' pt Reguilon, 44' pt En-Nesyri

Ammoniti: Diego Carlos, Jordan (S); Kolarov, Pellegrini (R).

Espulso Mancini (R) al 54' st per gioco violento.