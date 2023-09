Ignazio Abate ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo la netta vittoria del Milan Primavera contro l’Entella in Coppa Italia

Le parole di Ignazio Abate ai canali ufficiali del club rossonero dopo la netta vittoria del Milan Primavera contro l’Entella in Coppa Italia:

«Al di là del risultato che è molto relativo per la forza dell’avversario, mi interessava l’atteggiamento e la voglia dei ragazzi, di chi ha trovato meno spazio. Sono ragazzi molto giovani, alcuni sono 2007, e sono molto contento per l’attitudine e la voglia che hanno di mettermi in difficoltà. Sono contentissimo che hanno mentalità. C’è da resettare perché sabato ci aspetta una partita a Firenze e sarà una guerra calcistica. Da domani ci prepareremo al meglio. Non sarà facile, ma sono convinto che faremo una buona gara»

