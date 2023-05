Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, ha rilasciato qualche dichiarazione nel post partita della vittoria sull’Atalanta

Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, ha rilasciato qualche dichiarazione nel post partita della vittoria sull’Atalanta. Le sue parole a MilanTV.

«Conoscevamo tutti l’importanza di una partita fondamentale per noi. Sono contento per lo spirito messo in campo. L’approccio iniziale è stato eccellente, con 20′ buonissimi, dopo il vantaggio però siamo calati e abbiamo subito l’iniziativa dell’Atalanta. Nello spogliatoio abbiamo riordinato le idee per produrre un grandissimo secondo tempo, per carattere e spessore. Non volevamo perdere, è la sesta vittoria nelle ultime otto partite e questo significa che il percorso è quello giusto. Vogliamo fare un grande finale di stagione: adesso testa alla partita contro il Napoli. Abbiamo messo un bel mattoncino, in Campania sarà difficile ma sicuramente il cuore non mancherà.»

