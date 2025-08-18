Non c’è proprio pace per Teun Koopmeiners: Igor Tudor ha ormai preso una decisione, la Juve ha già il sostituto.

Igor Tudor è convinto delle potenzialità di Teun Koopmeiners e per questo ha deciso di puntare sull’olandese anche in questa stagione. L’ex Atalanta è chiamato a riscattare la scorsa annata, davvero molto deludente. Arrivato nell’estate 2024 per 60 milioni di euro, Koopmeiners non è mai riuscito a imporsi in bianconero dando sempre l’idea di essere spaesato e fuori dal gioco.

Nemmeno l’avvicendamento in panchina, con il tecnico croato che ha preso il posto dell’esonerato Thiago Motta, ha dato una svolta alla stagione dell’olandese. Quest’anno, però, tutti si aspettano qualcosa di diverso, anche perché Koopmeiners sta svolgendo tutta la preparazione estiva con i bianconeri: l’auspicio è che l’ex bergamasco diventi davvero l’arma in più di Tudor.

Tuttavia dalle ultime notizie che arrivano da Torino sembra che Tudor abbia già preso una decisione non proprio favorevole a Koopmeiners. Il numero 8 della Juventus è già finito nelle retrovie: l’ex allenatore di Lazio e Verona gli preferisce altri profili per una situazione di gioco che può essere cruciale.

Tudor scarica Koopmeiners: l’allenatore croato ha scelto un altro

Stiamo parlando dei calci di rigore, ovvero di chi sarà chiamato a battere i tiri dagli undici metri. Tudor non sembra avere dubbi: rispetto allo scorso anno ci sarà un cambio importante proprio sui penalties. Il primo tiratore dei bianconeri sarà infatti Jonathan David: l’attaccante canadese, arrivato in estate a parametro zero dopo aver terminato il suo contratto con il Lille, è il prescelto dell’allenatore croato per i calci di rigore.

D’altronde sono i numeri a parlare per David: lo scorso anno il nuovo bomber juventino ha messo a segno 9 rigori su 10 con il Lille. E se non dovesse esserci il 25enne canadese? Subito dietro David c’è Dusan Vlahovic, che fino a oggi era il rigorista designato: tuttavia, come noto, l’attaccante di Belgrado è nella lista dei cedibili e dovrebbe lasciare la Juve in questo calciomercato estivo.

Il vice rigorista potrebbe quindi essere Teun Koopmeiners, ma occhio anche a Manuel Locatelli: nell’ultimo match dello scorso anno il centrocampista bianconero ha tirato perfettamente un rigore molto pesante a Venezia. Grazie alla realizzazione dal dischetto la Juve si è imposta 3-2 sui lagunari e ha così agguantato un’importantissima qualificazione in Champions League. Per convincere Tudor l’olandese non può fare altro che migliorare il suo rendimento, sia in allenamento che in gara.