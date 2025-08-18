Il mercato del Milan di Allegri accelera e si prepara a chiudere quattro importanti operazioni nei prossimi giorni

Il Milan ha cominciato a muoversi con decisione sul mercato estivo, puntando a costruire una squadra competitiva e bilanciata sotto la guida di Massimiliano Allegri. Tra i nuovi arrivi spiccano nomi importanti come Samuele Ricci, Luka Modrić, Pervis Estupiñán e Terracciano, che andranno a rinforzare diversi reparti della rosa.

Questi acquisti testimoniano la volontà del club di investire su giovani talenti e giocatori esperti capaci di fare la differenza. Samuele Ricci porta freschezza a centrocampo, mentre la saggezza e la qualità di Luka Modrić aggiungono esperienza e classe in cabina di regia.

Nel corso di questa sessione estiva, non sono mancate neanche alcune cessioni importanti: il centrocampista Reijnders e il difensore Theo Hernandez hanno lasciato il club per approdare rispettivamente al Manchester City e all’Al-Hilal. Questi addii rappresentano una sfida per la società, chiamata a sostituire calciatori di alto livello con nuovi elementi capaci di mantenere elevato il rendimento della squadra.

Milan, il mercato prende forma: quattro firme in arrivo

Il Milan si prepara ad una situazione molto delicata: negoziare i rinnovi contrattuali di alcuni giocatori chiave della rosa: Thiaw, Tomori, Saelemaekers e Loftus-Cheek. Per Pulisic, invece, il club dispone già di un’opzione per estendere il contratto fino al 30 giugno 2028.

Il club vuole evitare di ripetere l’errore fatto con Maignan, aspettando che i giocatori arrivino con meno di un anno di contratto prima di iniziare le trattative. Questa scelta non è soltanto strategica da un punto di vista economico, ma anche legata all’importanza che questi calciatori hanno avuto nel recente precampionato, sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Le prestazioni di Thiaw, Tomori, Saelemaekers e Loftus-Cheek sono state giudicate preziosi per il progetto tecnico del Milan. Per questo motivo la società intende accelerare i rinnovi, assicurandosi la presenza di questi elementi anche per le prossime stagioni, in modo da garantire al tecnico toscano gli innesti che più lo hanno convinto.

Pulisic, pur avendo un’opzione contrattuale già in mano con la società rossonera, resta comunque un punto di attenzione nella pianificazione della rosa, vista la sua capacità di incidere nel gioco offensivo. L’attaccante statunitense potrebbe garantire ad Allegri un impatto immediato, potenziando il reparto avanzato grazie alla sua esperienza internazionale e alle sue qualità tecniche.

Arrivato al Chelsea nel 2023, in due stagioni con la maglia rossonera Pulisic ha messo a segno 32 gol e fornito 23 assist. Un rendimento da vero leader tecnico che il Milan non può permettersi di perdere.