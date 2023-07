Nel giorno della vendita libera degli abbonamenti Inter per la stagione 2023/24, il sold out è stato raggiunto in tempi record

I tifosi nerazzurri non deludono mai.

Ieri, nella giornata della vendita libera degli abbonamenti in vista della prossima stagione, le tessere sono state vendute in 3 ore, polverizzando qualsiasi record.

La Gazzetta dello Sport scrive a riguardo:

ABBONAMENTI INTER- C’è soddisfazione ed entusiasmo anche tra i tifosi nerazzurri, che ancora una volta hanno deciso di dimostrare da subito il loro amore per i colori nerazzurri.

Ieri è cominciata la vendita libera degli abbonamenti per il campionato e in tre ore e mezza sono stati polverizzati quasi tutte le tessere a disposizione.

Oggi il club chiuderà la campagna abbonamenti, con l’ennesimo sold out. I tifosi si dimostrano ancora una risorsa, per la squadra e per le casse del club, dopo gli 81 milioni di ricavi netti da botteghino dell’ultima stagione.

