Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha voluto ricordare Silvio Berlusconi, morto quest’oggi all’età di 86 anni

Andrea Abodi ha così parlato di Silvio Berlusconi ai microfoni dell’Ansa.

LE PAROLE – «Lascia un vuoto enorme nel paese e nel mondo sportivo che ha caratterizzato. È una brutta notizia per la nostra nazione. E’ stato un uomo di sport molto orientato alla vittoria come tutti i grandi uomini con la caparbietà orientata all’obiettivo e quando è uscito dal Milan lo ha fatto con dolore per come ha interpretato il ruolo. Poi ha ripreso con ambizione e umiltà dal Monza, una sfida che sembrava non alla sua altezza e l’ha portata alla sua altezza».

