Messi potrebbe davvero arrivare in Serie A? La pazza idea che sta diventando sempre più reale: ecco le cifre

La Serie A negli ultimi anni sta riacquistando l’appeal di un tempo. Non è sicuramente al livello della Premier League per introiti e stipendi ma sembra aver ritrovato una buona reputazione in Europa, complici anche le buone prestazioni delle squadre italiane nelle principali coppe europee.

Ecco perché sempre più campioni decidono a un certo punto della sua carriera di provare a cimentarsi con il campionato italiano. D’altronde, tutti sanno che la Serie A è un campionato ostico, perché tattico e molto difensivo.

Per sfidare questo luogo comune, fuoriclasse di rilievo mondiale hanno giocato in Serie A come Cristiano Ronaldo, David Beckham, Ronaldinho, Samuel Eto’o e tanti altri ancora. Ora sembra che uno dei calciatori più forti della storia sia affascinato dall’Italia e dalla lega.

Di chi si tratta? Di Lionel Messi. La “Pulce” ha vinto tutto eppure non si è mai misurato in campionati top in Europa al di fuori della Liga spagnola e della Ligue 1 francese. Ecco chi potrebbe portarlo in Italia.

Messi in Italia, ora è realtà: chi prova il colpo grosso

Lione Messi da tanti è stato sempre additato come “timoroso” di lasciare il Barcellona per una squadra italiana. L’argentino ha preferito abbandonare la squadra che gli ha dato tutto soltanto per accasarsi al PSG, in Ligue 1, un campionato decisamente inferiore rispetto alla Serie A.

Ora però, l’argentino potrebbe fare dietrofront. Proprio così, secondo quanto riportato sul sito Goal.com, Messi potrebbe accasarsi al Como. In passato è stata avvistata al Sinigaglia Antonela Roccuzzo, per l’amichevole Como-Lilla. Inoltre, Messi da sempre è legato a Cesc Fabregas e l’allenatore del Como non ha escluso che nel prossimo futuro possa esserci questa mossa a sorpresa da parte del club lombardo.

È davvero possibile un colpo simile?

Messi magari potrebbe provare l’ultima avventura della sua carriera, ritornando dalla MLS, un po’ come fece Zlatan Ibrahimovic dopo aver trascorso alcune stagioni ai Los Angeles Galaxy. Tuttavia, è una mossa che potrebbe concretizzarsi dal punto di vista economico? In realtà bisognerebbe analizzare l’attuale contratto del campione argentino.

L’Inter Miami paga a Messi un contratto di ben 20 milioni di dollari, una cifra che si avvicina a 18,8 milioni di euro all’anno. Insomma, uno stipendio colossale, forse esagerato quasi per tutti i club del mondo. Bisognerà vedere se il Como riuscirà a trovare qualche cavillo, convincendo “la Pulce” a cimentarsi con le difficoltà del campionato italiano.