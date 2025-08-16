La Juventus è davvero pronta a tutto in questa sessione di mercato e ha già superato i top club europei: tutte le cifre

Ci sono squadre che sanno che devono migliorare rispetto al recente passato. Negli ultimi anni le cose non sono andate molto bene ed è quindi il prossimo campionato il momento perfetto per poter riaccendere l’animo dei tifosi.

Lo sa bene la Juventus che dopo l’esperimento fallito con Thiago Motta ora non può più sbagliare. La Vecchia Signora vuole riprendersi un posto da protagonista nel calcio che conta e superare le principali concorrenti quando si parla di Serie A.

Per riuscire a ottenere di nuovo grandi risultati, il club di Torino ha capito che bisogna spendere sul mercato. E l’ha fatto: a quanto pare le cifre che ha speso in generale hanno superato addirittura alcuni degli altri top club in Europa.

Ma di quanto si parla? E perché la Juventus ha intenzione di superare nuovi record sotto questo punto di vista? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito.

Juventus, le cifre spese sono incredibili: il bilancio

La Juventus in questa sessione di mercato ha già deciso di fare spese mirate senza badare troppo al budget ingaggi o trasferimenti. Lo ha dimostrato con Jonathan David, attaccante canadese pronto a stupire con la maglia bianconera. In linea di massima comunque, la Juventus ha sempre speso molto nel corso della sua storia.

Proprio così, come ha riportato il portale Fanpage.it, a quanto pare nella sua storia la Juventus ha speso in totale la cifra di 3,18 miliardi di euro. Davvero impressionante, dal momento che si tratta di un’enorme somma faraonica. Con questo risultato, la Juventus si conferma una delle squadre più spendaccione sul mercato, avendo superato anche colossi che hanno fatto la storia del calcio come il Manchester United, che ha speso 3,02 miliardi di euro e il Real Madrid, 2,90 miliardi di euro.

Le altre squadre in questa speciale classifica

“Meglio” della Juventus hanno fatto solo due squadre nel mondo. Al secondo posto tra i team che hanno speso di più nella loro storia c’è il Manchester City che ha raggiunto la cifra di 3,23 miliardi di euro. Il primo posto nella classifica va però a un’altra squadra di Premier League: il Chelsea è riuscito a spendere circa 4,18 miliardi di euro.

E le altre squadre italiane? Ci sono anche altre big che accompagnano la Juventus. Nel dettaglio, si parla dell’Inter, all’ottavo posto con una cifra totale spesa di 2,60 miliardi di euro, e del Milan, al dodicesimo posto con un totale di 2,24 miliardi di euro.