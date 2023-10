Abodi duro sul caso scommesse: «Gesto grave. Questi ragazzi non comprendono il loro ruolo». Le parole del Ministro

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ospite dell’evento WEmbrace Sport 2023, ha commentato il caso scommesse che riguarda anche Fagioli della Juventus.

ABODI – «Sembra che i singoli ancora non comprendono il senso della parola professionista. Essere un professionista presuppone non solo i diritti contrattuali, ma soprattutto i doveri nei confronti degli appassionati. Penso per esempio ai bambini. In questi giorni ho raccolto tanta delusione, amarezza e dispiacere. Questi sentimenti devono far capire la gravità dei gesti di questi ragazzi che evidentemente pur vivendo in una dimensione agiata non comprendono il loro ruolo, che non è solo sportivo, ma è di riferimento culturale e educativo».

The post Abodi duro sul caso scommesse: «Gesto grave. Questi ragazzi non comprendono il loro ruolo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG