Le parole del ministro dello Sport Abodi sulle italiane nelle coppe europee: «Che due italiane arrivino vicino alla finale è meraviglioso»

Il ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi ha parlato dell’ottimo percorso che stanno facendo le squadre italiane nelle competizioni europee. Di seguito le sue parole.

«Per una serie di circostanze che dobbiamo saper valorizzare sapendo che i problemi del calcio comunque vanno oltre la dimensione competitiva, che due italiane arrivino vicino alla finale è meraviglioso, per noi è un motivo di soddisfazione. E mi auguro che vadano avanti le italiane anche nelle altre competizioni come Europa league, Conference league: abbiamo ancora tre squadre e io tiferò per l’Italia»

