Il Ministro Abodi ha risposto duramente alla critica ricevuta da Urbano Cairo, ecco le parole dopo la polemica del patron granata

Non ci ha pensato due volte Abodi a rispondere a Urbano Cairo. Il patron del Torino aveva detto criticato aspramente la decisione del Governo sul Decreto Crescita (rimarcando la posizione presa anche dall’Inter in sostanza). Immediata la replica quindi del Ministro dello Sport e per i giovani.

LA RISPOSTA – «Il Governo non è e non sarà mai ostaggio di nessuno. Ci assumiamo la piena responsabilità delle scelte che facciamo. Le posizioni del Governo, così come ribadito dal Presidente del Consiglio nella conferenza stampa di fine anno, anche in ambito sportivo, non potranno essere condizionate dalle lobby, né indirizzate e influenzate da nessuno. Leggo alcune note stampa surreali che esprimono, da una parte, la volontà di affossare il sistema calcio e, dall’altra, di privilegiarlo».

L’articolo Abodi risponde a Cairo: «Il Governo non è ostaggio di nessuno, è surreale che…» proviene da Inter News 24.

