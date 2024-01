Derby di calciomercato tra Inter e Milan, entrambe le squadre hanno nel mirino lo stesso difensore centrale italiano

Non solo i derby sul campo, tra Inter e Milan sembra in procinto di nascere una stracittadina anche in materia di calciomercato. L’obiettivo di entrambe le squadre sarebbe infatti Alessandro Buongiorno.

Dopo i rumors circa un interesse dei nerazzurri, quest’oggi è stato il giornalista Di Marzio a parlare della volontà dei rossoneri di assicurarsi il granata. Operazione difficile però, sia per le volontà del calciatore (piemontese di nascita e dichiarato tifoso dei sabaudi), ma soprattutto del patron Cairo (che chiederebbe circa 30 milioni di euro).

L’articolo Inter-Milan, duello di calciomercato: nel mirino un centrale italiano proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG