Marotta è pronto a mettere a segno un colpo davvero ‘Incredibile’: i tifosi dell’Inter sono al settimo cielo.

Dopo Luis Henrique, Sucic e Bonny l’Inter completa il quarto acquisto di questo calciomercato estivo. Il francese Andy Diouf è il prescelto da Marotta e Ausilio per rinforzare il centrocampo: i nerazzurri hanno trovato l’accordo con il Lens sulla base di 20 milioni di euro più 5 di bonus. Il club di Viale della Liberazione ha scelto di puntare su Diouf viste le difficoltà per arrivare a Manu Koné della Roma: l’Inter non voleva andare troppo per le lunghe e ha quindi preferito evitare di ripetere un nuovo caso Lookman.

Con l’arrivo di Diouf il calciomercato dell’Inter è terminato? Non esattamente. L’idea della dirigenza nerazzurra è sempre quella di aggiungere almeno un altro attaccante al reparto avanzato: proprio in queste ore è arrivata la notizia di un possibile assalto ‘last minute’ a un giocatore che milita in Premier League.

Il nome che nelle ultime ore viene accostato con maggiore insistenza all’Inter è quello di Leandro Trossard, classe 1994, da due anni e mezzo in forze all’Arsenal. Nelle ultime due stagioni Trossard – soprannominato ‘L’Incredibile’ dalla leggenda dei Gunners, Ian Wright – è stato uno dei migliori elementi dei Gunners: ai 17 gol del 2023/2024 hanno fatto seguito le 10 reti dello scorso anno, a cui si aggiungono anche gli otto assist forniti per i propri compagni.

Inter scatenata: colpaccio dalla Premier, Chivu gongola

Trossard piace molto all’Inter perché ha ottime qualità tecniche ed è un bravo finalizzatore. Le sue caratteristiche gli permettono inoltre di essere impiegato con efficacia in più ruoli: il profilo ideale per Chivu, che spera davvero di poter ricevere questo grosso regalo dal club. Non è passata inosservata l’esclusione del belga dall’undici titolare nel primo match di Premier League vinto dall’Arsenal all’Old Trafford contro il Manchester United.

Il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, ha scelto di lasciare Trossard in panchina per tutta la durata della gara. Una mossa che non è piaciuta al giocatore, che ora si sente messo da parte dal tecnico spagnolo ed è pronto a valutare le offerte da parte di altri club. L’Inter è una seria candidata: il contratto dell’ex Brighton e Genk scadrà nel 2026, pertanto i nerazzurri puntano ad acquistarlo a un prezzo molto conveniente.

L’unico problema è la carta d’identità. Oaktree ha imposto di puntare principalmente su profili giovani: da capire se la proprietà avallerà l’acquisto di un giocatore che a dicembre compirà 31 anni.