I nerazzurri hanno possibilità concrete di acquistare il difensore in rotta con la parte calda del tifo laziale, gemellato con gli ultras interisti.

La curva nord dell’Inter ha precisato con un comunicato che non intende mettere bocca in questo caso sulle vicende di mercato della società da loro supportata; il riferimento è alle voci che vedono Francesco Acerbi molto vicino ai nerazzurri.

Francesco Acerbi

Ecco il comunicato diffuso via Facebook: “Precisiamo che la Curva Nord, diversamente da quanto millantato in queste ore da qualcuno, non sta facendo pressione alcuna all’Inter su come chiudere il calciomercato. Ci fidiamo dei nostri dirigenti, sanno cosa fare e come devono lavorare. Quando avevamo qualcosa da dire lo abbiamo sempre fatto attraverso i nostri metodi e canali classici“.

