Anche il difensore dell’Inter Francesco Acerbi ha parlato del derby in conferenza stampa.

Francesco Acerbi ha detto la sua sul derby in conferenza stampa; ecco le sue parole. “Stesso approccio del Benfica Ancor di più, visto che è una semifinale e che è un derby. Sappiamo che il Milan vorrà ribaltare la situazione, ma noi dovremo essere pronti. Sì, siamo pronti. Partita bellissima da giocare, che ti mette l’adrenalina per affrontare una squadra come il Milan in Champions. Sappiamo che sarà difficile, ma noi vogliamo fare qualcosa di straordinario, di impensabile a inizio stagione. È stata una settimana piena di ansie e pensieri positivi. Pensi a tutto, ma devi essere fiducioso in te stesso e nel gruppo. Sappiamo di affrontare una squadra forte, ma noi lo siamo allo stesso modo. Serve attenzione. Se pensiamo di avere l’1% in più di passare il turno commetteremmo un grosso errore, ma la squadra non lo pensa. Faremo di tutto per passare. La difesa è tutta la squadra, serve tutto il gruppo, altrimenti non si riesce mai a fare un buon lavoro. Abbiamo una grossa possibilità e un grosso entusiasmo, ma anche grande rispetto per il Milan. Tutto è in discussione, crediamo in noi stessi ma dovremo fare qualcosa in più dell’andata. Non siamo sicuri di nulla. Anche dopo l’andata eravamo tranquillissimi, perché sappiamo di non aver ancora fatto nulla”.

Francesco Acerbi

“Serve la giusta determinazione, il giusto approccio. Il turnover non mi riguarda Ringrazio il mister qui (ride, ndr). Mi riposo, mangio bene e faccio di tutto per recuperare bene energie. Il giorno dopo, la partita del giorno prima è già un ricordo. Bisogna sempre prepararsi al meglio con lo stesso approccio, sia se si gioca sia meno. Serenità in spogliatoio? Sei all’Inter, hai giocatori che possono sempre giocare al tuo posto. Normale voler giocare tutte le partite, ma ci stanno anche dei turni di riposo. Giusto così. Giusto anche avere la coscienza che tutti devono dare una mano: non bisogna lamentarsi, bisogna farsi trovare pronti con un atteggiamento da squadra matura. Vedo grande intelligenza nel gruppo. Sono stato sciocco al Milan, era un passaggio che dovevo fare. Questa malattia mi ha fatto tornare in me, altrimenti non avrei più giocato a pallone. E’ una semifinale di Champions contro il Milan, guardo al presente e non più al passato. Io cerco di fare il meglio possibile per me e per i miei compagni. Non voglio dimostrare niente a nessuno, andrò sempre avanti per la mia strada, finché giocherò a calcio. So quello che voglio e che farò. Grazie al mister e ai compagni che mi hanno dato una mano. Se perdi domani, può diventare una stagione di merda. Basta pochissimo per trasformare una stagione da grande a fallimentare, dipende da noi. Affrontiamo una grande squadra. Fin qui è una bellissima stagione, ma le somme si tirano alla fine. Sicuramente una scossa al Milan si vedrà. Vengono da un periodo difficile, normale che dopo La Spezia domani ci sarà una prova d’orgoglio, da loro ci aspettiamo il massimo. Leao è il miglior giocatore del Milan, può risolvere le partite“.

