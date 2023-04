Adani: «Allegri genio? Ha ottenuto tutto senza dare niente al calcio e alla Juve». Dure critiche dopo la sconfitta contro il Sassuolo

Adani alla Bobo Tv ha mosso alcune dure critiche verso Allegri dopo la sconfitta della Juventus contro il Sassuolo.

ALLEGRI – «La Juve ha fatto la paggior campagna europea di tutta Europa e della sua storia. Sono anni che non perde se volte in campionato. Si è sentito dire che Allegri è un genio. io so che non lo è, lo sa tutta Italia, non va convinto adani che lo sa che non lo è. Allegri fa un altro lavoro: prepara la situazione a farsi dire che è un genio. A Max voglio bene, mi ha dimostrato che più di così non può fare. Io dicendogli le cose in faccia l’ho rispettato. Io gli voglio bene non perché mi fa pena. Nella sua condizione è top: ha ottenuto tutto dando niente al calcio moderno e alla Juve. Max, continua così se ti tengono, la scelta di diventare ridicoli è giusta».

