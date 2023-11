Daniele Adani, ex calciatore e opinionista, ha commentato il momento del Milan dopo il pareggio sul campo del Lecce: le parole

Ospite alla Domenica Sportiva, Daniele Adani ha parlato così del Milan:

«Il Milan non è continuo tra una partita e l’altra e anche dentro la stessa partita: anche col Napoli aveva fatto un grandissimo primo tempo e poi quasi perde la partita. A volte gioca un bel calcio, rispettando quella che è la sua natura, a volte invece commette degli errori banali. Io credo non sia sempre lucido nella gestione della partita, tant’è che in campionato ha vinto 7 tra le prime 8 e ora sono quattro partite che non vince. La gestione della gara, al di la delle analisi tecniche che vanno fatte, anche nei giocatori è problematica, ci sono gravi errori nella gestione dei momenti: il Milan secondo me esce fuori con scarsa personalità».

The post Adani chiaro sul Milan: «Pioli ha colpe ma il problema principale è un altro» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG