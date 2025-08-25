Clima teso in casa Inter: alcune dichiarazioni sulla nuova Inter di Chivu frenano clamorosamente i sogni dei tifosi interisti

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato: la nuova Inter di Cristian Chivu è pronta a fare il suo esordio in campionato. Dopo aver osservato gli altri match della prima giornata di Serie A, toccherà proprio ai nerazzurri chiudere il turno inaugurale. L’appuntamento è per questa sera alle 20:45 a San Siro, dove la Beneamata affronterà il Torino di Marco Baroni.

Un match che i tifosi interisti attendono con trepidazione: dopo mesi di attesa, potranno finalmente tornare a vedere la propria squadra in campo, con un nuovo allenatore e tante incognite da sciogliere.

Dopo un’estate difficile, ora nella Milano nerazzurra serve una svolta. Gli ultimi mesi non sono stati semplici per l’Inter: la dirigenza nerazzurra ha visto sfumare diversi obiettivi di mercato, tra cui il clamoroso mancato arrivo di Ademola Lookman, trattativa che sembrava ben avviata e invece è naufragata nelle fasi decisive, visto l’altissimo muro eretto dall’Atalanta.

Reduce da una stagione deludente, con numerose battute d’arresto e nessun trofeo portato a casa, il club di Viale della Liberazione è chiamato ora a invertire la rotta. Toccherà a Chivu dare un nuovo volto alla squadra, con l’obiettivo di tornare a lottare per le prime posizioni e riportare a Milano quei titoli che sono mancati – forse più che mai – nell’ultima annata. Tuttavia, un clamoroso annuncio su Cristian Chivu frena i sogni di molti tifosi nerazzurri.

Inter, un annuncio su Chivu spiazza i tifosi nerazzurri

Nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano Libero, Italo Cucci ha commentato l’imminente stagione di Serie A, soffermandosi in particolare sulla nuova Inter targata Cristian Chivu. Un giudizio tutt’altro che entusiasta quello del noto giornalista, che vede i nerazzurri in difficoltà rispetto al recente passato.

Alla domanda se l’Inter potesse rientrare nel novero delle prime quattro, Cucci ha risposto così: “Sì, ma con la possibilità di essere assalita da una delle squadre che avete messo, nella vostra griglia, fra il quinto e il decimo posto”.

Una previsione che suona come una vera e propria bocciatura per il nuovo corso nerazzurro, considerato non solo meno competitivo rispetto al ciclo Inzaghi, ma anche esposto al rischio di mancata qualificazione in Champions League, vista l’altissima concorrenza.

Secondo Cucci, dunque, l’Inter potrebbe ritrovarsi a lottare fino all’ultimo per il quarto posto, con diverse outsider pronte ad approfittare di ogni passo falso.