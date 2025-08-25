Il colpo che vuole mettere a segno la Juve in questi ultimi giorni di mercato è davvero incredibile: i bianconeri hanno puntato Lookman.

L’Inter ha ormai deciso da giorni di non seguire più la pista Lookman. I nerazzurri avevano raggiunto l’accordo con l’attaccante nigeriano e sembravano davvero a un passo dal mettere a segno uno dei colpi principali di questo calciomercato estivo. Marotta e Ausilio non avevano però fatto i conti con il muro della Dea: i bergamaschi hanno detto no a un’offerta da 42 milioni di euro di base fissa più 3 di bonus, scatenando anche la rabbia del giocatore che ha deciso di disertare a lungo gli allenamenti.

Il presidente degli orobici, Luca Percassi, ha poi chiarito che il club avrebbe preso in considerazione solo offerte dall’estero per Lookman e che la cosa era già stata comunicata in passato allo stesso bomber. L’Inter ha provato a capire se potevano esserci margini, magari con un leggero rialzo nell’offerta: l’Atalanta è stata irremovibile e per questo i nerazzurri hanno deciso di virare su altri obiettivi.

Lookman è tornato a Zingonia e ha cominciato a svolgere allenamenti individuali in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Ivan Juric, nuovo tecnico dell’Atalanta, spera di poterlo avere al più presto a disposizione: l’ex Leicester e Fulham è stato messo fuori rosa fino al 2 settembre, pertanto il suo rientro in campo è previsto nel match del 14 settembre al Gewiss Stadium contro il Lecce.

Lookman alla Juve, svolta clamorosa: Inter beffata

Tutto questo se nel frattempo non arriveranno offerte adeguate dall’estero: il giocatore è seguito attentamente soprattutto dai top club di Premier League. Tuttavia proprio in queste ore è cominciata a circolare una voce clamorosa: la Juve starebbe seriamente pensando a Lookman come colpo ‘last minute’ di questa sessione di mercato.

I bianconeri hanno assolutamente bisogno di un rinforzo in attacco ma le trattative fin qui portate avanti non sembrano sbloccarsi. In particolare il club torinese non riesce ad arrivare a un accordo con il PSG per Kolo Muani: i parigini continuano a chiedere tra i 60 e i 70 milioni, una cifra che Comolli ritiene troppo elevata.

Ecco perché la Juve vede in Lookman la soluzione ideale: l’idea è un’offerta da 50 milioni, magari proponendo un prestito con obbligo di riscatto. Il problema è sempre lo stesso: l’Atalanta non è intenzionata a cedere l’attaccante nigeriano a un club di Serie A. Una posizione che non dovrebbe cambiare nemmeno negli ultimi giorni di mercato, nonostante il pressing bianconero.