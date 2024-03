Lele Adani potrebbe aver mandato un’altra frecciata contro Massimiliano Allegri, così l’ex giocatore dell’Inter

Per i fan (almeno sui social) non ci sono dubbi: Lele Adani avrebbe mandato un’altra frecciata a Massimiliano Allegri. Che tra l’ex giocatore dell’Inter e il tecnico della Juve non corra buon sangue è ormai risaputo. Adani in modo particolare, ha più volte puntato il dito contro il bianconero per alcuni risultati al di sotto delle aspettative confezionati dalla sua Vecchia Signora.

Ed è così che (proprio qualche minuto dopo il triplice fischio di Juve-Genoa) il commentatore ha postato una foto sul suo profilo X con scritto «Father Time». Un leitmotiv più volte usato dallo stesso Adani, nella sua ormai celebre frase «Padre tempo opera in silenzio». Come spiegato, nei commenti non sono pochi a credere di un possibile messaggio proprio verso lo stesso Allegri, reduce dal deludente pareggio contro i liguri.

