Adani distrugge De Laurentiis: «E’ riuscito a peggiorare un Napoli quasi perfetto». L’attacco al presidente

Adani, alla Domenica Sportiva, ha criticato De Laurentiis per la scelta di chiamare Garcia e poi Mazzarri dopo l’addio di Spalletti e Giuntoli, passato alla Juve.

L’ATTACCO – «Con che criteri De Laurentiis ha scelto Garcia Era difficile peggiorare una squadra quasi perfetta in questo modo, ma il presidente ci è riuscito. Questa squadra ha dominato in Italia e a tratti in Europa e, unica tra la grandi, ha cambiato allenatore e anche il direttore sportivo, quest’ultimo non per scelta ma perché il percorso con Giuntoli era avviato. Potenzialmente il Napoli poteva aprire un ciclo, ma sta facendo male».

