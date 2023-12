Guardiola deve rispondere alle critiche: «Fanno parte del gioco, abbiamo vinto tutto». Le parole del tecnico del City

Anche Pep Guardiola deve rispondere alle critiche. Il tecnico del Manchester City ha parlato così dopo il trionfo nel Mondiale per Club.

GUARDIOLA – «Ho la sensazione che il lavoro sia finito. Quando abbiamo vinto la Champions League sapevo che ci mancava solo il Mondiale per Club. Ora abbiamo vinto tutto. Alla fine contano i risultati, se non vinci non conta nulla. Le critiche fanno parte del mio lavoro. Dobbiamo solo pensare a vincere e a non guardarci indietro».

