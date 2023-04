Adani: «Il Napoli perde certezza, il Milan guadagna autostima». Le parole dell’ex calciatore ed opinionista

Lele Adani ha parlato ai microfoni della Bobo Tv della prestazione del Milan contro il Napoli. Ecco le parole dell’ex calciatore ed opinionista:

«Non è come dici tu Cassano, ndr) che il Milan non ha battuto un Napoli non al 100%, non c’è dubbio che è stata veritiera. Dov’è che non è vera Prova straordinaria del Milan che porta il Napoli a giocare così. Il Milan gli ha fatto evidenziare i problemi che dici. C’è stata una prestazione del Milan clamorosa, per me il Napoli non perde certezze, ma il Milan ne guadagna di autostima. Prova stratosferica, rotazioni perfette. Poche squadre giocano così ed hanno voglia di essere squadre del genere al Maradona. Se il Milan ogni volta che partiva poteva fare goal come dici te, è perché il Milan certe cose te le fa pagare, e ricordiamoci sempre che è la squadra che ha lo scudetto»

