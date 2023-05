Al termine del match vinto dall’Inter sull’Hellas Verona con un roboante 0 a 6, Lele Adani ha analizzato così la sfida

Intervenuto dagli studi Rai durante ’90’ minuto’, Lele Adani ha analizzato così la vittoria dell’Inter sull’Hellas Verona.

LE PAROLE –: «Non sono entrati in campo: Lukaku, Correa, Barella, Bastoni e, ovviamente, Onana. Questo per dire che tipo di rosa abbia l’Inter a disposizione; oggi per la prima volta non ha cambiato le due punte, che infatti hanno segnato anche a fine partita. Diventano ancora più inspiegabili le undici sconfitte in campionato con una squadra così forte, sono tantissime. Se la squadra è così forte, è giusto essere esigenti. Gli errori nascono sempre da qualcosa, la risposta è nelle parole di Inzaghi che dice ‘abbiamo lavorato’. Se tu lavori sull’applicazione, sulle scelte e la squadra fa il suo dovere, ecco che i pali diventano gol e i pareggi vittorie».

L’articolo Adani: «Inter? Diventano ancora più inspiegabili le undici sconfitte» proviene da Inter News 24.

