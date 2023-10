L’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, ha analizzato così la vittoria conquistata dai nerazzurri in Champions contro il Benfica

Nel corso dell’ultima puntata della BoboTV su Twitch, Lele Adani si esprime così su Inter-Benfica.

SU PAVARD – «Darmian è una garanzia, è serio e applicato come Acerbi, entrambi presi a zero. La concorrenza è alta perché chi parte in secondo piano è meglio di chi dovrebbe fare il titolare. Pavard arriverà a fare il titolare gradualmente, avrebbero potuto prenderlo l’anno scorso coi soldi di Skriniar, che è andato via a zero. Per l’acquisto di Thuram faccio i complimenti alla dirigenza dell’Inter, ad Ausilio e Baccin. Questa squadra è stata costruita con parametri zero, vedi Calhanoglu e Mkhitaryan: operazioni incredibili, vuol dire che ti muovi prima e meglio. Poi parliamo della guida tecnica: le cose che fa Thuram le fa ora con Inzaghi».

SUL MATCH – «Ci sono state nove partite in questa stagione, 18 tempi, il secondo col Benfica è stato nettamente il migliore, anche rispetto al derby. Una ripresa da far vedere in analisi video ogni volta che ci sono le difficoltà. Ripresa perfetta, tutti a mangiare in avanti, tiri in porta… L’Inter ha tolto il gusto del gioco al Benfica, che è stato tramortito. E’ stata un’esibizione di calcio, fisico, tecnico, di posizione. L’Inter è stata un uragano».

SU CALHANOGLU – «Non credevo potesse giocare davanti alla difesa. Ora non è più il giocatore di tre anni fa, ha preso un po’ di cose da Brozovic. E’ un centrocampista centrale che gioca a tutto campo».

L’articolo Adani: «Inter un uragano contro il Benfica, mi devo ricredere su Calhanoglu» proviene da Inter News 24.

