L’arrivo di Modric al Milan è sicuramente un momento speciale per la Serie A, ma anche per il fantacalcio e i fantallenatori.

Luka Modric al Milan. Un acquisto che fa felici i tifosi rossoneri, fa contento Massimiliano Allegri e che dice molto anche sulle ambizioni del Milan che deve avere per tornare al vertice della Serie A e delle competizioni europee.

In ogni caso, si tratta di un grande acquisto sia dal punto di vista del carisma che dello straordinario talento di cui stiamo parlando. Modric, effettivamente, è un mostro sacro del calcio mondiale, come dimostrano i successi al Real Madrid e i risultati ottenuti con la Croazia da titolare inamovibile e leader assoluto.

Oltre, chiaramente, ai gol e assist che è sempre stato capace di siglare. Per tutte queste ragioni, il Milan ha effettuato un grande acquisto, e anche molti fantallenatori vorranno puntarci in vista della stagione che sta per iniziare. Ma ne vale la pena, considerando l’età? Scopriamolo insieme.

Modric al fantacalcio: rischio asta elevato, ma non ve ne pentirete

Luka Modric arriva al Milan, e le aspettative sono altissime per la nuova stagione che deve ancora iniziare. Sia da parte dei sostenitori rossoneri, sia da parte di chi non vede l’ora di iniziare la stagione del fantacalcio. Se vi state chiedendo se puntare su un giocatore del genere, comunque di età avanzata, possa essere un rischio, è impossibile rispondere di no. Tuttavia, Allegri potrebbe dosarne l’utilizzo in campo, facendone un uso calcolato e affidandosi principalmente a ben altri calciatori in mezzo al campo.

Uno come Modric può fare la differenza anche da subentrante, e in questo specifico caso portare tanti bonus, gol e assist a chi lo schiererà in campo (o come prima riserva). Il rischio è di partecipare ad aste sanguinose, anche solo per il fatto di poter dire di aver inserito nella propria fantasquadra un giocatore come Modric.

Tuttavia, sicuramente potrebbe essere un pericoloso assist per gli avversari, ma che può pagare e non farvi pentire minimamente di essere andati fino in fondo con un calciatore che nel corso della sua lunga carriera ha dimostrato in molteplici occasioni di poter fare contenti tutti, ma davvero tutti i tifosi. Ci proverà anche in quest’avventura al Milan, tentando di rendere orgoglioso mister Allegri…e qualche migliaio di fanta-mister che puntano fortemente su di lui in vista della stagione calcistica che si appresta ad iniziare.