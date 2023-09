Lele Adani, ex calciatore ed opinionista sportivo, ha parlato dell’inizio di campionato del Napoli di Garcia

Lele Adani, ha parlato a La Domenica Sportiva del Napoli.

LE PAROLE – «Che il Napoli non fosse più speciale, ce n’eravamo resi conto. Sono passati tre mesi dalla vittoria dello scudetto e sembrano tre anni. È finita la magia, quel Napoli è quasi già dimenticato. I calciatori in campo sono nervosi, imprecisi. È legato a un cambio di filosofia, a rapporti interni, ed è giusto che ogni allenatore porti il suo metodo. Ci sta che Garcia abbia un altro modo di vincere ma non sta ottenendo risultati e l’altro metodo è già stato dimenticato. Ci sono reazioni in campo, ed extra campo, che preoccupano. I ragazzi si impegnano, ci provano, ma ci credono meno, si trovano peggio e manifestano insofferenza. Da Kvara a Osimhen. E tanto di quello che sta accadendo è determinato da De Laurentiis. Gli vanno fatti i complinenti per il percorso compiuto a Napoli, ma negli ultimi tre mesi, e improvvisamente, il Napoli ha cambiato allenatore, direttore sportivo. Kvara e Osimhen devono discutere il loro contratto. Kvara è il calciatore che guadagna di meno tra i trenta del Pallone d’oro. Se non rinnovi quest’anno Osimhen, il nigeriano comincia la prossima stagione in scadenza di contratto».

