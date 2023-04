Daniele Adani ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Inter e Milan.

PAROLE – «Milan con un brutto calendario, con Roma, Lazio e Juventus. I rossoneri hanno buttato via tanti punti, complicando la situazione. Il problema del Milan è anche la profondità della rosa. I rossoneri sono rimasti quelli, ma con un Kessié in meno. Come si fa a dire a Milan e Inter di concentrarsi sul campionato quando tutti hanno la testa all’Euroderby? Le milanesi in campionato rischiano, inutile negarlo».

