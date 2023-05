Lele Adani ha detto la sua sull’imminente finale di Champions League che vedrà affrontarsi Inter e Manchester City

Con questa analisi Lele Adani dice la sua sullo stato di Inter e Manchester City, chiamate a sfidarsi nella finale di Champions League il 10 giugno:

LE PAROLE- «L’Inter ad un certo punto può fare il 3-1 contro la Fiorentina, ma non è stata dominante come nelle partite di campionato. La Fiorentina ha fatto una super partita. Champions League? L’Inter non è solo forte, ma è anche in forma. Nessuno può essere superiore al Manchester City. È una delle squadre che ha meno punti deboli, ma l’Inter nelle rotazioni, nell’esperienza e nella qualità del gioco arriva lì per competere. Guardiola non parla solo per rendere merito all’Inter, ma sa che l’Inter è in grado di far male».

L’articolo Adani: «Nessuno come il City! Guardiola però teme l’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG