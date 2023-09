Daniele Adani, alla Bobo TV, ha parlato così della Juventus nella lotta Scudetto. Queste le sue dichiarazioni

Alla Bobo TV, Daniele Adani non ha dato scuse alla Juventus nella corsa Scudetto. Queste le sue dichiarazioni.

PAROLE – «La Juve ha un obiettivo: vincere lo scudetto tutto il resto sono bugie condivise. La Juventus centra l’obiettivo se vince lo scudetto, è talmente forte come rosa che nonostante abbia venduto certi giocatori guardate quando fa le cose per bene come vengono fuori. La rosa era, è e sarà forte».

