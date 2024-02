Adani: «Se il calcio è così semplice, come è possibile che la Juve fa 2 punti con Verona, Udinese e Empoli?». La frecciata

Adani alla Domenica Sportiva ha lanciato una frecciata alla Juve di Allegri alla luce dei risultati rimediati prima del pirotecnico 3-2 col Frosinone. Queste le sue considerazioni.

LA FRECCIATA – «Se il calcio è così semplice, come è possibile fare 2 punti con Verona , Udinese ed Empoli? Se è così semplice la Juve non dovrebbe neanche scendere in campo…».

