Intervenuto a TvPlay, Lele Adani ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara tra l’Inter e la Juventus di domenica.

JUVENTUS-INTER – «Io credo che l’Inter debba confermarsi soprattutto dopo gli ultimi due campionati. La Juventus non è forte come l’Inter, ma può colmare quel gap con il riposo durante la settimana. Per i bianconeri poter preparare la settimana è un lusso del quale deve assolutamente approfittare».

L’articolo Adani su Juventus Inter: «Prova del nove per i nerazzurri» proviene da Inter News 24.

