Adani: «Tifosi Juve, ribellatevi! Non potete accettare il caos». L’appello forte alla Bobo Tv dopo la sconfitta col Siviglia

Adani alla Bobo Tv ha fatto un appello forte ai tifosi della Juve dopo la cocente sconfitta in Europa League col Siviglia.

ADANI – «Ai tifosi juventini perbene, che sono la maggioranza, dico che li ringrazio per l’ospitalità che ho ricevuto allo Stadium Sono stati carini come la gente che lavora nella Juve. Tutto questo mi ha consentito di non dare peso a chi l’ha pensa diversamente in modo non carino. Ringrazio i tifosi della Juve che sanno quanta stima ho per la Juve. Non trovo un giocatore della Juve che non stimo, a testimonianza della bontà della rosa. Questo è stato capito da tutti i tifosi che mi mandano tanti messaggi. Tanti tifosi si sono scusati e discostati da chi non si è comportato in modo civile 8 giorni fa. La Juve però sta fallendo in ogni aspetto. Al termine di due anni non c’è un’area che lavori in maniera attendibile e credibile. C’è tanto amore, ma tanta confusione. Agli juventini che capiscono e riflettono dico: la virtù del popolo sano è ribellarsi alle ingiustizie e alle bugie. Io dico di ribellarsi. Non mi interessa aver ragione. Mi interessa quel che fate. Gli juventini perbene che hanno visto la squadra non possono accettare caos e prese in giro. Non siamo in un’epoca di bluff. O vi ribellate in maniera sana e non permettete a nessuno di oscurare la storia con furberie o scorciatoie, oppure si continuerà così. Ai tifosi non credo sarebbe bastata la vittoria dell’Europa League, non è la Juve che conosco io. In 24 mesi di lavoro non si è cresciuti. La Juve che ricordo io era grande, forte, diversa in identità, cattiveria e giocatori. La Juve ha giocatori forti, ma non sono felici».

