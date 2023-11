Adani torna su Napoli-Milan: «Risultato frutto degli errori dei rossoneri? La realtà è che…». Le sue parole

Intervenuto alla BoboTv Lele Adani è tornato a parlare del pareggio tra Napoli e Milan. Le sue dichiarazioni.

LELE ADANI – «Quanti meriti ha Garcia nell’aver cambiato assetto tattico contro il Milan o quanto il risultato è stato più frutto degli errori del Milan? A me il Napoli è sembrato diverso nella ripresa come attitudine, al di là degli aspetti tecnico-tattici. A me non sembra che Garcia abbia una sua strategia delineata e un’identità e uno stile, ma viva a seconda della situazione per poi rimediare o rafforzare»

