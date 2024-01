Adarabioyo Milan si scalda: contatto tra Moncada e l’agente, le NOVITÀ sulla pista che porta al centrale del Fulham

Mancano otto giorni alla fine del calciomercato invernale e il Milan continua senza sosta la sua caccia a un nuovo difensore da aggiungere al suo reparto arretrato, duramente messo alla prova dai tanti infortuni.

Come confermato da Tuttosport, i rossoneri insistono per Adarabioyo: nonostante vada in scadenza a giugno, è possibile un tentativo già in questi giorni. Moncada avrebbe avuto un contatto col fratello-agente del giocatore, il Fulham potrebbe invece aprire alla cessione per guadagnare qualcosa.

