L’agente di Salvatore Sirigu, Giovanni Branchini, ha parlato a FirenzeViola dell’arrivo alla Fiorentina del suo assistito. Le sue dichiarazioni:

«Si è presentata questa possibilità non c’è stato alcun dubbio, anche perché riteniamo la Fiorentina molto più forte dei risultati conseguiti fino ad oggi. Napoli? Era stimato da tutti purtroppo le cose non sono andate come pensavamo».

L’articolo Ag. Sirigu: «Non abbiamo avuto dubbi ad accettare la Fiorentina» proviene da Calcio News 24.

