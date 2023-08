Aghemo: «La Juve ha una nuova filosofia. Udinese? Esordio delicato». Le parole del giornalista verso la prima di Serie A

Il giornalista Paolo Aghemo a Sky Sport 24 ha fatto il punto sulla Juve in vista della prima partita di Serie A di domenica sera contro l’Udinese.

LE PAROLE – «L’esordio a Udine è delicato perché questa stagione deve essere di rilancio dopo il biennio senza titoli. L’ultimo anno è stato costellato da tante vicende giudiziarie extracampo e si è voltato pagina. La Juve ha una nuova filosofia, è stata protagonista del mercato in uscita per abbassare il monte ingaggi e senza fare spese folli, con investimenti mirati come Weah, erede di Cuadrado».

