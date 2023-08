Aké lascia la Juventus per l’Udinese, UFFICIALE: la formula del trasferimento. Il francese riparte dal club friulano

Marley Aké è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Udinese: arriva in prestito dalla Juventus.

IL COMUNICATO – Nella prossima stagione vestirà i colori bianconeri, Marley Aké, ma saranno quelli dell’Udinese. E’ infatti ufficiale il trasferimento a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, per il giocatore francese della Juventus. Centrocampista, classe 2001, Marley è alla Juve dal 2021, in forza alla Next Gen. L’anno dopo, a gennaio 2022, l’esordio in Prima Squadra prima in Coppa Italia e, poche settimane dopo, in campionato. A gennaio 2023, Aké va in prestito semestrale in Francia, al Digione. E ora per lui alle porte l’avventura friulana. In bocca al lupo!

