Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, è tornato a parlare nuovamente della Superlega: le sue dichiarazioni

Al Khelaifi, patron del Psg e presidente dell’Eca, ha parlato ancora di Superlega.

LE PAROLE – «Continuiamo a lavorare senza di loro. Se vogliono tornare sono i benvenuti, ma non perderemo tempo con questo. Stiamo andando avanti e facciamo il meglio per i nostri club. Loro fanno quello che vogliono. Sappiamo che la Superlega non esiste e non esisterà mai».

