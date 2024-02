L’Al Nassr non riesce a vincere senza Cristiano Ronaldo: contro l’Al Hazem arriva soltanto un pari show con tantissime emozioni

L‘Al Nassr non riesce a vincere senza Cristiano Ronaldo: contro l’Al Hazem arriva soltanto un pari show con tantissime emozioni.

Non basta Talisca alla formazione di casa per strappare tre punti anche senza il capitano portoghese. La tripletta dell’attaccante apre la strada ai sauditi, ma gli ospiti non ci stanno e reagiscono colpo su colpo. Il gol del 4-3 arriva con il rigore di Mané al 94esimo ma a tempo scaduto arriva il pari di Ricardo.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG