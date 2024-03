La Juve sta monitorando la situazione di Hermoso dell’Atletico Madrid, ma sul giocatore ci sarebbe anche un altro club importante

L’esterno mancino è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe lasciare Madrid per iniziare una nuova avventura. Giuntoli l’ha messo nel mirino da diversi mesi, ma anche il Barcellona starebbe monitorando la situazione per il possibile addio di Marcos Alonso. Lo scrive il Mundo Deportivo.

