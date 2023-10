Alex Sandro esulta: «Questa è la Juventus». La gioia del difensore brasiliano dopo la vittoria contro il Verona – FOTO

Alex Sandro, fermo ai box per un infortunio da diverse settimane, ha festeggiato da tifoso la sua Juve dopo la vittoria ottenuta contro il Verona all’ultimo guizzo grazie a Cambiaso allo Stadium.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alex Sandro (@alxsndro12)

Questo il messaggio che il brasiliano ha pubblicato via Instagram per celebrare la forza della squadra: «This is Juventus».

The post Alex Sandro esulta: «Questa è la Juventus» – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG