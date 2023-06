Alex Sandro Juve, intrigo per la rescissione del difensore brasiliano: il punto sul possibile addio dopo il rinnovo di contratto

Su Gazzetta.it si cerca di fare il punto sul possibile addio di Alex Sandro alla Juventus dopo il rinnovo di contratto scattato automaticamente al raggiungimento di un certo numero di presenze.

Si tratta per la rescissione del brasiliano, che ha estimatori in Turchia, Arabia e Stati Uniti. Non campionati di primo livello e, per questo motivo, al momento proprio l’entourage del giocatore starebbe per questo tentennando.

