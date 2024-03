Le parole di Alfa, cantante e grande tifoso del Genoa, a la Gazzetta dello Sport, in vista della sfida contro l’Inter

Ha partecipato a Sanremo, il suo pezzo va benissimo nelle radio ed è stato protagonista di un concerto milanese da sold out: Alfa è uno dei cantanti del momento e a La Gazzetta dello Sport racconta la sua passione calcistica: il Genoa.

PADRE – «Papà ha allenato nelle giovanili del Genoa, la mia squadra del cuore, mi sono esibito al Festival di Sanremo nel duetto con Roberto Vecchioni con “Sogna ragazzo sogna”, Milano è la città in cui mi sono trasferito e papà e mamma Antonella si sono innamorati con “Luci a San Siro”».

GUDMUNDSSON – «Sa che ha iniziato a seguirmi su Instagram?».

L’ESPLOSIONE CON CINCIN – «Ho fatto tutto da solo. L’ho caricata con 10 euro sul sito, è diventata virale con un passaparola umano. Mi ha chiamato la Artist First, Claudio Ferrante ha creduto in me e mi ha messo sotto contratto».

INNAMORATO DEL GENOA – «Tanto. Mi piace Gila e piace anche a papà. Il giorno dopo Sanremo ero a Marassi per l’Atalanta. Retegui ha grandi colpi. Gudmundsson è il più forte, vorrei restasse a lungo, non sarà facile. Una volta consolidati, potremmo pensare all’Europa».

HA GIOCATO – «Difensore centrale. Buon piede, ma non corro. Ora un po’ di calcetto con gli amici».

FORUM GREMITO – «Con tutta quella gente che cantava le canzoni scritte in cameretta… Sono cresciuto con Cesare Cremonini, i Lunapop, Jovanotti. Lo sa che dopo Sanremo Jovanotti mi ha chiamato? Stupendo».

