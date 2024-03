Febbre da Champions League a Bologna: dopo la vittoria contro l’Atalanta in rimonta, c’è il sold out per la sfida contro l’Inter

Il Bologna continua a vincere: ieri contro l’Atalanta sesta vittoria consecutiva per la squadra di Thiago Motta, che ottiene un nuovo record per i rossoblù, che solo in due altre occasioni avevano trovato questo filotto di vittorie. Una vittoria ancora più importante perché arriva in uno scontro diretto, che cementifica il quarto posto e fa sognare i tifosi per la Champions.

L’entusiasmo in città è alle stelle: come riportato da la Gazzetta dello Sport, nel prossimo turno contro l’Inter – sabato 9 marzo alle 18.00 – il Dall’Ara ha già registrato il sold out: saranno in 27 mila i tifosi pronti a sognare l’ennesima impresa di Zirkzee e compagni.

