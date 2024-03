Napoli, quello di Raspadori di ieri sera è la quarta rete contro la Juve: i bianconeri sono la sua vittima preferita in Serie A

Giacomo Raspadori con la sua rete, in cui anticipa tutta la difesa bianconera sulla ribattuta del rigore di Osimhen, regala la vittoria al Napoli. Come lo scorso aprile una sua rete ha deciso la sfida contro la Juve. I bianconeri ora, come riportato da la Gazzetta dello Sport, sono diventati la sua vittima preferita in Serie A. Oltre alle due reti con la maglia Azzurra, Raspadori era andato a segno per due volte contro la Juve ai tempi del Sassuolo: uno nella stagione 2020/21 e uno nel 2021/22.

Una vittoria che può diventare importante per il Napoli di Calzona e rilanciarlo nella corsa per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League: «E’ una partita che sapevamo era fondamentale – ha commentato ai microfoni di Sky Sport – Stiamo migliorando di giorno in giorno costruendo qualcosa di importante. Questo è ‘ anche il risultato del lavoro di questi giorni col mister. Siamo molto contenti, al di là di quanto sia importante questa partita, perché anche quando siamo stati messi in difficoltà abbiamo mantenuto un livello di concentrazione altissimo. Questo ci ha aiutato a raggiungere il risultato».

