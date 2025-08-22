Massimiliano Allegri ha scelto il bomber: mossa a sorpresa del Milan, ormai è fatta per il nuovo centravanti.

Il calciomercato estivo del Milan è stato caratterizzato da molti movimenti, sia in uscita che in entrata. Hanno salutato Milanello giocatori del calibro di Tijjani Reijnders, Theo Hernandez e Alvaro Morata, ma al tempo stesso sono arrivati innesti di livello come Samuele Ricci, Ardon Jashari, Pervis Estupinan e Koni De Winter, oltre a un grandissimo campione come Luka Modric.

Cosa manca ad Allegri per poter davvero provare a competere per lo scudetto? Di sicuro il reparto dove attualmente il Milan mostra qualche carenza numerica è l’attacco. Oltre a Morata, infatti, sono andati via anche Jovic (fine contratto), Joao Felix (fine prestito) e Abraham (fine prestito), oltre al giovane Camarda girato in prestito al Lecce. In più si attende l’ufficialità del passaggio di Okafor al Leeds.

Davanti il tecnico livornese ha come centravanti puro il solo Santiago Gimenez, oltre a Leao e Chukwueze (con quest’ultimo che potrebbe ancora partire). In queste ultime settimane al Milan sono stati accostati i nomi di molti attaccanti: in prima fila parevano esserci Dusan Vlahovic della Juventus e Rasmus Hojlund del Manchester United. Invece Tare e Allegri hanno sorpreso tutti: il bomber prescelto è un altro.

Milan, ecco il bomber: Allegri ha scelto lui

Il Diavolo è ormai a un passo da Victor Boniface. L’attaccante nigeriano è infatti salito in cima alle preferenze rossonere, scavalcando proprio Vlahovic e Hojlund: il Bayer Leverkusen, rispetto a inizio mercato (quando chiedeva 50 milioni di euro per il proprio attaccante), sembra disposto a valutare anche un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.

I tedeschi non hanno ancora dato una risposta ufficiale ma dalle indiscrezioni che circolano le probabilità di una fumata bianca sono molto elevate. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica gli agenti del giocatore hanno trovato l’accordo con il Milan, pertanto si va verso la chiusura definitiva dell’affare.

Boniface, cresciuto nelle giovanili del Real Sapphire, ha fatto il suo esordio da professionista nel 2018 con il Bodo Glimt. Dopo i ventuno gol con i norvegesi il bomber nigeriano ha attirato le attenzioni dei principali top club europei grazie alle ottime prestazioni in Europa League con l’Union Saint-Gilloise. Nel 2023 il Leverkusen ha speso circa 20 milioni di euro per acquistarlo dai belgi: una scelta azzeccata, visti i 32 gol messi a segno dall’attaccante di Lagos in queste ultime due stagioni, nonostante l’infortunio alla coscia che lo scorso anno lo ha costretto a saltare diverse gare.