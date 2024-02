Allegri a Sky: «Era importante vincere, sennò ci abituavamo troppo a perdere. Rugani? Gol molto bello». L’intervista

Allegri ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo Juve Frosinone.

L’ANALISI – «E’ stata una prestazione buona secondo me nel secondo tempo. Eravamo partiti bene, poi abbiamo preso due gol. Uno dove abbiam sbgagliato, sapevamo di questi tagli dietro le spalel dei loro attaccanti o dei loro centrocampisti. Purtroppo in quella situazione lì Ruagni è rimato aperto, Kostic non si è comportato da difensore centrale e quindi abbiamo preso quel gol. In area eravamo 5 contro 1 e potevamo difendere meglio. Per quanto riguarda il secondo gol c’era Rabiot che era zoppo fermo a metà campo, bisognava avere l’astuzia di fermare con un fallo l’azione, a quel punto lì non prendevamo gol. Il secondo tempo è stato fatto bene, abbiamo avuto diverse occasioni, siamo stati anche alla fine più lucidi nel primo tempo dove loro ci avevano dato una buona pressione, mentre nel secondo abbiamo avuto occasioni e potevamo fare gol prima. L’abbiamo fatto alla fine, Rugani ha fatto un gol molto bello».

LE DIFFICOLTA’ DI CHIESA – «E’ partito a giocare da seconda punta, poi a un certo punto noi facevamo fatica a uscire e dovevamo creare superiorità numerica e l’ho messo largo per tenere il loro terzino basso e far giocare Kostic da quarto basso. Non scordiamo che Federico viene da un periodo dove si è allenato meno, deve ritrovare la condizione. E’ un giocatore importante e lo sarà da qui a fine campionato».

LA POSIZIONE DI YILDIZ PIU CENTRALE RISPETTO A CHIESA – «Per caratteristiche diverse. nel calcio non si può prende posizione e restare fermi lì. Bisogna muoversi e smarcarsi, cose molto semplici da fare. E0 normale che Federico sull’esterno secondo lui si trova più a suo agio, nello stesso tempo poi rimane un pochino troppo lontano dall’azione. Nel primo tempo non ha fatto malissimo, soprattutto si è messo a disposizione della squadra deve rimanere sereno. Sa anche lui che deve ritrovare la condizione buona».

QUINTA PARTITA DI FILA CON GOL SUBITI – «Prima di prendere gol la sensazione mia, di nuovo, è che anche e soporattutto difesa schierata non riusciavamo bene ad assorbire i tagli dietro alle spalle dietro ai nostri centrocampisti e difensori. Su questo dobbiamo tornare ad avere più solidità. anche oggi abbiamo dato questa sensazione. Abbiamo perso 2 gol oggi, su uno in 5 contro 1. Su questo dobbiamo tornare a lavorare. Oggi era importante tornare a vincere. L’abbiamo fatto all’ultimo minuto, per noi è un risultato importante. Alla Juve quando mancano i risultati sale la pressione più di quella che c’è. Questa squadra e questo gruppo sta facendo cose importanti, ha fatto 57 punti che sono tanti. Era un test importante anche oggi per giocare una partita sotto pressione come questa per importanza del risultato che avrebbe avuto oggi. Abbiamo giocato partite importanti sotto pressione come quella di Milano, ma oggi era una partita diversa e quindi sono stati bravi. Sicuramente è un passettino in avanti che la squadra farà sotto questo punto di vista»

«bisogna guardare assolutamente al presente. L’ho detto ieri, c’è la società che penserà al futuro, è la cosa più importante, come ha fatto sempre la Juve. bisogna pensare al futuro, abbiamo rimesso il bologna a 9 punti, ma mancano 12 partite ancora, tenti punti, abbiamo scontri diretti. i 3 punti di oggi erano molto importanti per questo. non cadremo nel limbo, raggiungere il secondo posto sarebbe importante per la squadra, vuol dire una crescita che nessunno dava se l’obiettivo era rientrare tra le prime 4, arrivare secondoi sarebbe importante. poi abbiamo la semifinale di coppa italia e dobbiamo arrivarci in condizione. era importante vincere, sennò ci abituavamo troppo a perdere non fare risultato. anche questo è importante »

«McKennie ha la spalla lussata, vedremo, ogni tanto gli essce. Rabiot credo abbia un’infrazione sull’alluce, qindi vedremo. Oggi era importatne vincere, ci prepearamo al meglio al Napoli. Troveremo sicuramtene che faranno una bella partita»

The post Allegri a Sky: «Era importante vincere, sennò ci abituavamo troppo a perdere. Rugani? Gol molto bello» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG